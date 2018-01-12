Стивена Сигала снова обвинили в изнасиловании

Артист якобы позвал коллегу по съёмкам на "вечеринку", на которой она оказалась единственной гостьей.

Актриса Регина Симонс обвинила знаменитого американского продюсера и актёра Стивена Сигала в изнасиловании и подала на него заявление в полицию Лос-Анджелеса, сообщает Life.ru.

По информации издания People, девушка познакомилась с Сигалом на съёмках фильма "В смертельной опасности", в котором тот сыграл главную роль, а сама актриса, которой тогда было 18 лет, снялась в массовке. По словам Симонс, актёр пригласил её к себе на празднование завершения съёмок, но она якобы стала единственной гостьей, а никакой вечеринки не было.

Кроме Симонс заявление в полицию на Сигала написала и модель Фавиола Дадис, которая заявила, что мужчина приставал к ней в 2002 году на прослушиваниях.

Известный актёр пока никак не прокомментировал обвинения.

Ранее Лайф сообщал, что Стивена Сигала обвинила в домогательствах актриса-лесбиянка Порша Де Росси и фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти.

Напомним, ранее волна заявлений об изнасилованиях и сексуальных домогательствах поднялась после того, как голливудские актрисы подали в суд на продюсера Харви Вайнштейна. Затем в подобных преступлениях обвинили актёра Дастина Хоффмана, 95-летнего создателя Marvel Стэна Ли, режиссёра "Людей Икс" Брайана Сингера, актёра Кевина Спейси и многих других.