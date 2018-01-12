Запретить регистрировать сделки с землей, где есть "накладка" границ

Я предлагаю на законодательном уровне выработать механизм ограничения в государственной регистрации гражданско-правовых сделок, связанных с отчуждением земельных участков, в которых есть сведения "о наложении границ с земельными участками смежных землепользователей (соседей). Полагаю, "накладка" границ земли с землями третьих лиц является чуть ли не самой распространенной проблемой в земельных отношениях, где права добросовестных приобретателей зачастую не защищены.

По нашему мнению накладка земли, как явление - свидетельство того, что в Казахстане уровень землеустроительных работ и методы определения границ требуют качественного изменения, улучшения. Вместе с тем, наличие накладки земли подтверждает, что система АИС ГЗК (автоматизированная система - государственный земельный кадастр), несмотря на то, что Правительством было выделены на ее внедрение огромные деньги, полноценно не работает.

Вина добросовестного приобретателя, того же гражданина который, проверив на "чистоту" участок у нотариуса, купил земельный участок, минимальна. Так зачем он должен страдать? Почему в действующем гражданском и земельном законодательстве нет обязывающих для потенциальных продавцов земли норм, предусматривающих необходимость "свежей" координации земли и получения справки с НПЦзем об отсутствии "накладки земли" перед ее продажей. Никто из простых людей не предполагает, что после проверки потенциально интересующего земельного участка по базе ЕНИС нотариусом, позже (можно сказать через месяцы или годы) могут выскочить проблемы, что у соседа и вас земля наложилась. Естественно понятно, что после подтверждения госрегистрации и получения денег, по сути прежний владелец земли откажется возвращать деньги покупателю. Вариант тут - "ломать" сделку через признание его недействительной вследствие обмана или введения его в заблуждение. Некоторые умудряются писать в РУВД на предмет мошенничества. Вот так на пустом месте мы создали проблему для всех.

На основании изложенного предлагаю ввести изменения в стандарты государственных услуг и обязать нотариусов принимать документы на заключение гражданско-правовых сделок только после получения справок с НПЦзем об отсутствии накладки земли. В последующие годы Департаментом земельного кадастра и технического обследования должна быть подготовлена интерактивная карта "накладок". Эта карта должна отражаться в ГБД, ЕНИС и других информационных базах так, чтобы нотариусы видели не только обременения, ограничения, аресты и залоги, но и накладку земли. Конечно, для этого, нужна воля, бюджетные средства.

Радует готовность властей некоторых крупных городов, таких как Алматы и Шымкент, решить такие сложные земельные вопросы.

Я думаю, если страна действительно решила заняться решением земельных вопросов, то решение "накладки" земли будет способствовать по крайней мере снижению агрессивных настроений в обществе, порождаемых обманутыми и кинутыми людьми. Наша задача – их защитить.