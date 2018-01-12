Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Отработки по местам, где могут сбывать краденые телефоны, проходят в Алматы

12 января 2018, 16:25

Скупка краденого – преступление.

Полиция Медеуского района Алматы проводит «точечные» отработки по местам сбыта, возможно, краденых сотовых телефонов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Локальные рейды начались с округи Зеленого базара, где свои услуги по продаже недорогих мобильных устройств предлагают десятки мужчин и женщин.

«По сути, такого рода мероприятия силами, как оперативных сотрудников, так и участковых инспекторов полиции, проводятся ежедневно. В данном случае первостепенная задача – выявить среди предлагаемого ассортимента похищенные сотовые телефоны и другие гаджеты. Такую проверку сотрудник полиции может осуществить там же на месте, с помощью специальной базы ОВД. А для более предметной проверки личности продавца на предмет совершения им каких-либо противоправных действий, он доставляется в районное управление внутренних дел. Очередная отработка – не исключение. По ее итогам, в УВД были доставлены 55 человек из числа продающих мобильники на пересечении улиц Макатаева и Пушкина. В отношении 39 из них составлены административные протоколы за торговлю в неустановленных местах, назойливое приставание к гражданам, нарушение правил благоустройства города и др. По специальным учетам на предмет хищения проверен 61 сотовый телефон, в числе похищенных они не значатся», - информировал начальник Управления внутренних дел Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

По данным спикера, аналогичные отработки продолжатся. Кроме того, полицейские напоминают, что скупка краденого – преступление и регламентируется нормами Уголовного кодекса Республики Казахстан.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...