Отработки по местам, где могут сбывать краденые телефоны, проходят в Алматы

Полиция Медеуского района Алматы проводит «точечные» отработки по местам сбыта, возможно, краденых сотовых телефонов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Локальные рейды начались с округи Зеленого базара, где свои услуги по продаже недорогих мобильных устройств предлагают десятки мужчин и женщин.

«По сути, такого рода мероприятия силами, как оперативных сотрудников, так и участковых инспекторов полиции, проводятся ежедневно. В данном случае первостепенная задача – выявить среди предлагаемого ассортимента похищенные сотовые телефоны и другие гаджеты. Такую проверку сотрудник полиции может осуществить там же на месте, с помощью специальной базы ОВД. А для более предметной проверки личности продавца на предмет совершения им каких-либо противоправных действий, он доставляется в районное управление внутренних дел. Очередная отработка – не исключение. По ее итогам, в УВД были доставлены 55 человек из числа продающих мобильники на пересечении улиц Макатаева и Пушкина. В отношении 39 из них составлены административные протоколы за торговлю в неустановленных местах, назойливое приставание к гражданам, нарушение правил благоустройства города и др. По специальным учетам на предмет хищения проверен 61 сотовый телефон, в числе похищенных они не значатся», - информировал начальник Управления внутренних дел Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

По данным спикера, аналогичные отработки продолжатся. Кроме того, полицейские напоминают, что скупка краденого – преступление и регламентируется нормами Уголовного кодекса Республики Казахстан.