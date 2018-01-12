Насколько выросли цены в Казахстане

Цены на продовольственные товары повысились на 6,5% в декабре 2017 г.

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016г. составил 107,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

По информации министерства, цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, на непродовольственные товары – на 8,9%, платные услуги для населения – на 5,9%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 17,6%.