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Насколько выросли цены в Казахстане

12 января 2018, 16:32

Цены на продовольственные товары повысились на 6,5% в декабре 2017 г.

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016г. составил 107,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

По информации министерства, цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, на непродовольственные товары – на 8,9%, платные услуги для населения – на 5,9%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 17,6%.


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