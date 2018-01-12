Насколько выросли цены в Казахстане
Цены на продовольственные товары повысились на 6,5% в декабре 2017 г.
Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016г. составил 107,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
По информации министерства, цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, на непродовольственные товары – на 8,9%, платные услуги для населения – на 5,9%.
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 17,6%.
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