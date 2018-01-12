В Минздраве обсудили вопросы реализации Послания президента 

Сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК в селекторном режиме обсуждены приоритетные направления деятельности системы здравоохранения в 2018 году в рамках реализации Послания президента Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, члены общественного совета, руководители управлений здравоохранения регионов, подведомственных организаций, территориальных департаментов.

Выступившая с докладом вице-министр здравоохранения Лязат Актаева отметила, что министерством с целью создания доступных и эффективных механизмов по профилактике болезней и укреплению здоровья в республике на основе международного опыта создана Служба общественного здравоохранения. Ее деятельность направлена на все этапы жизни: от вакцинации младенцев и школьной медицины, вопросов здорового поведения, экологической безопасности и гигиены труда среди молодежи и взрослого населения, до рационализации питания и предупреждения хронических дегенеративных заболеваний у пожилых.

В свете Послания главы государства необходимо усилить управление общественным здоровьем, популяризацию здорового образа жизни, включая правильное питание, занятие спортом, репродуктивное здоровье, пропаганду ЗОЖ, физическую активность. Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи.

«В этой связи, для каждой целевой группы необходимо определить индивидуальный подход, а также создать инфраструктуру для занятий физической культурой, организовать условия для безопасной жизни и труда и укрепить репродуктивное здоровье молодежи», - добавила Лязат Актаева.

Кроме того, одним из важных приоритетов глава государства определил переход от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения. Ведущую роль в этом должна играть первичная медицинская помощь.

«Задача медицинских работников первичного звена – не только обеспечить раннее выявление заболеваний, но и совместно с пациентами эффективно управлять здоровьем населения. В связи с этим, нам надо провести работу по уходу от термина «диспансеризация» к программе управления хроническими заболеваниями на амбулаторном уровне», - сказала вице-министр.

Президент Республики Казахстан четко обозначил, что должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение рака на основе передового международного опыта.

«В этой связи, мы должны привести новые высокоэффективные технологии в онкологию, которые позволят обеспечить раннюю диагностику и лечение, особенно на амбулаторном уровне и разработать Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, который предусматривает включения мероприятий, начиная с профилактики до совершенствования лечения злокачественных новообразований», - проинформировала вице-министр.

По ее словам, будет разработана новая модель ГОБМП и совершенствован пакет ОСМС, где предусматривается модернизация пакетов медицинских услуг в рамках ГОБМП и определение четких границ обязательств государства, а также пересмотр тарифов на медицинские услуги ГОБМП и приведение их к реальным затратам.

«Сегодня в мире очень быстро развиваются инновационные технологии, в том числе и в здравоохранении. Современные технологии трансформируют модели медицинского обслуживания населения. На все изменения мы должны своевременно реагировать и обеспечивать право граждан на доступную и качественную медицинскую помощь. И это в первую очередь должно быть отражено в законодательных актах. В связи с этим, для реализации мер, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения, глава государства в своем Послании поручил правительству разработать новую редакцию Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», - сообщила Лязат Актаева.

Фото: МЗ РК