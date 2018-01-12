Как развивалась экономика Казахстана в 2017 году

В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2017 года составил 8749,3 млрд тенге, что на 5,5% больше, чем в 2016г., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

При этом объем промышленного производства за этот период составил 22659 млрд тенге в действующих ценах, что на 7,1% больше, чем в 2016г.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,3%, в обрабатывающей промышленности - на 5,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,9%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось на 0,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2017г. составил 4097,5 млрд тенге, что больше на 2,9% чем в 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-декабре 2017г. составил 104,8%.

Объем грузооборота в январе-декабре 2017г. составил 555,4 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 7,9% по сравнению с январем-декабрем 2016г. Объем пассажирооборота составил 272,8 млрд. пкм и вырос на 3,3%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-декабре составил 103,3%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема составил 103,2%.

Объем розничной торговли за прошедший год составил 8847,1 млрд тенге или 106,3% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за данный период составил 19911,5 млрд тенге или 101,5% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2017г. составил 69450,1 млн долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2016г. увеличился на 25,1%, в том числе экспорт – 43065,2 млн долларов США (на 31,6% больше), импорт 26384,9 млн. долларов США (на 15,8% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2018 года составило 412677 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,5%, в том числе 403862 единицы с численностью работников менее 100 человек.

Количество действующих юридических лиц составило 256122, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 247770 единиц.

Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2017г. к январю-декабрю 2016г. составил 105,2%.

Как поясняется, расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.