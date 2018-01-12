Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2017 года составил 105,2%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2017 г. к январю-декабрю 2016г. составил 105,2%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2017г. составил 8749,3 млрд. тенге, что на 5,5% больше, чем в 2016г.

Объем промышленного производства в январе-декабре 2017г. составил 22659 млрд. тенге в действующих ценах, что на 7,1% больше, чем в 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,3%, в обрабатывающей промышленности - на 5,1%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 4,9%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось на 0,2%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2017г. составил 4097,5 млрд. тенге, что больше на 2,9% чем в 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-декабре 2017г. составил 104,8%.

Объем грузооборота в январе-декабре 2017г. составил 555,4 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 7,9% по сравнению с январем-декабрем 2016г. Объем пассажирооборота составил 272,8 млрд. пкм и вырос на 3,3%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-декабре 2017г. составил 103,3%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-декабре 2017г. составил 103,2%.

Объем розничной торговли за январь-декабрь 2017г. составил 8847,1 млрд. тенге или 106,3% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-декабрь 2017г. составил 19911,5 млрд. тенге или 101,5% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2017г. составил 69450,1 млн. долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2016г. увеличился на 25,1%, в том числе экспорт - 43065,2 млн. долларов США (на 31,6% больше), импорт 26384,9 млн. долларов США (на 15,8% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2018г. составило 412677 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,5%, в том числе 403862 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 256122, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 247770 единиц.

Индекс потребительских цен в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 107,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, непродовольственные товары - на 8,9%, платные услуги для населения - на 5,9%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 17,6%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ноябре 2017г. составили 81039 тенге, что на 1,5% ниже, чем в ноябре 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 8,2%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2017г. составила 168220 тенге.

Численность безработных по оценке в декабре 2017г. составила 441,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 2017г. составила 70,3 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе.