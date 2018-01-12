23-летний житель Алматинской области мясорубкой проломил голову отцу

В Алматинской области задержан сельчанин, проломивший своему отцу голову, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

11 января, где в кербулакскую районную больницу с переломом черепа госпитализировали 46-летнего жителя села Когалы, получивший травму в инциденте со своим родным сыном.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью районная полиция задержала 23-летнего сына потерпевшего. Установлено, что в драке парень ударил отца мясорубкой. Сейчас кухонный прибор изъят полицейскими и приобщен к материалам уголовного производства.

«В настоящее время по факту проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.106 УК. РК. Расследование поручено сотрудникам Кербулакского РОВД. Задержанный помещен под стражу в районную полицию»? - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции также дополнили, что подозреваемый парень ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

фото: news.mspravka.info