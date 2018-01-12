Солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, уничтожил БТР-82
Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой.
В сети появилось видео, на котором солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.
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Решением Астраханского гарнизонного военного суда солдату было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.
Инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.
Источник: Lenta.ru
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