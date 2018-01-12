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Солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, уничтожил БТР-82

12 января 2018, 17:00

Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой.

В сети появилось видео, на котором солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.

Видео содержит ненормативную лексику!

Решением Астраханского гарнизонного военного суда солдату было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.

Источник: Lenta.ru


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