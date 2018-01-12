Какие нарушения совершали водители Алматы после Нового года

25 человек поймали пьяными за рулем.

В первую декаду нового года на дорогах Алматы совершено свыше 6 тысяч правонарушений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Чаще всего водители игнорировали правила парковки. Этот показатель в декадной таблице составляет 1 500 фактов. На втором месте - нарушение знаков и разметки – 1 120 фактов. В тройку лидеров также вошли факты неиспользования водителями ремней безопасности – 968.

«Также силами дорожно-патрульной полиции выявлены следующие нарушения ПДД: использование во время управления транспортным средством сотовых телефонов – 840, нарушение правил маневрирования – 821, нарушение правил пешеходами – 200, выброс мусора на проезжую часть – 178, нарушение правил проезда перекрестка – 91, отсутствие технического смотра – 90, тонирование стекол – 72, создание аварийной ситуации – 57, управление автотранспортом без государственного регистрационного номерного знака – 40, управление ТС без документов – 26, управление авто в нетрезвом состоянии - 25. Кроме того, в ходе проведения масштабных ОПМ на дорогах города были выявлены 27 человек, которые управляли автотранспортом, будучи лишенными такого права», - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В результате принятых мер по обеспечению дорожной безопасности в Алматы полицейские на специализированную штрафную стоянку водворили 582 транспортных средства. Изъяты 23 госномера.