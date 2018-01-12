Виновному в смерти матери двоих детей дали условный срок и освободили
На приговор повлияли смягчающие обстоятельства.
Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser Александра Карагойшина, сбившего насмерть мать двоих детей, освободили после оглашения приговора.
Согласно материалам дела, внедорожник сбил Евгению Бондаренко на нерегулируемом пешеходном переходе проспекта Евразия в городе Уральске 11 ноября. Судья Найля Джунусова приговорила Карагойшина к двум с половиной годам лишения свободы условно.
В Уральском городском суде рассказали о смягчающих обстоятельствах, которые учитывались при оглашении приговора.
"Чистосердечное раскаяние в совершении преступления, по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на иждивении у него имеются четверо детей несовершеннолетних и малолетних, полное возмещение материального и морального ущерба и мнение потерпевшего по делу о назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества", — рассказал представитель суда Болат Имашев.
Во время досудебного следствия Карагойшин выплатил пострадавшим 20 миллионов тенге. Приговор, который вступил в силу 29 декабря 2017 года, в апелляционном порядке стороны не обжаловали.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © AFP 2018/ DANIEL SANNUM LAUTEN
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