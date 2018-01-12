Виновному в смерти матери двоих детей дали условный срок и освободили

Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser Александра Карагойшина, сбившего насмерть мать двоих детей, освободили после оглашения приговора.

Согласно материалам дела, внедорожник сбил Евгению Бондаренко на нерегулируемом пешеходном переходе проспекта Евразия в городе Уральске 11 ноября. Судья Найля Джунусова приговорила Карагойшина к двум с половиной годам лишения свободы условно.

В Уральском городском суде рассказали о смягчающих обстоятельствах, которые учитывались при оглашении приговора.

"Чистосердечное раскаяние в совершении преступления, по месту жительства характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на иждивении у него имеются четверо детей несовершеннолетних и малолетних, полное возмещение материального и морального ущерба и мнение потерпевшего по делу о назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества", — рассказал представитель суда Болат Имашев.

Во время досудебного следствия Карагойшин выплатил пострадавшим 20 миллионов тенге. Приговор, который вступил в силу 29 декабря 2017 года, в апелляционном порядке стороны не обжаловали.

Источник: Sputnik Казахстан

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