Насколько выросли цены в Казахстане

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 107,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

По информации министерства, цены на продовольственные товары повысились на 6,5%, на непродовольственные товары - на 8,9%, платные услуги для населения - на 5,9%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 17,6%.