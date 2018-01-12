Аэропорты Астаны, Караганды, Кокшетау и Павлодара работают в штатном режиме

В настоящее время аэропорты городов Астана, Караганды, Кокшетау, Павлодар работают в штатном режиме, регулярные рейсы выполняются согласно опубликованному расписанию. Об этом Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

В аэропорту города Астана наблюдается снег, низовая метель, температура воздуха -14 градусов, ветер 7-9 метров в секунду, видимость составляет 1100 метров.

В аэропорту города Караганды наблюдается снег, низовая метель, температура воздуха -10 градусов, ветер составляет 10 метров в секунду, видимость от 1300 до 1600 метров.

В аэропорту города Кокшетау наблюдается температура воздуха -23 градусов, ветер 8 метров в секунду, видимость более 10 км.

В аэропорту города Павлодар наблюдается снежный поземок, температура воздуха -9 градусов, ветер 6 метров в секунду, видимость составляет 10 км.

Напомним, накануне в Астане из-за неблагоприятных погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства, строительства было рекомендовано приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуации, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы. С утра были отменены занятия во всех учебных учреждения города. Закрыты все выезды для автотранспорта из Астаны. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий также был закрыт.

Фото: korenyako.livejournal.com

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