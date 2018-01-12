С риском для жизни! У природы все же есть плохая погода

По видимому, основной темой, обсуждаемой казахстанцами и важной для них на этой неделе стала непогода, обрушившаяся на несколько регионов Республики – Акмолинскую область и столицу - город Астану, Алматы и область, а также Карагандинскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. В свою очередь Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК уже в пятницу, 12 января, предоставил информацию об уроне, нанесенном непогодой каждому из затронутых ею регионов Казахстана.

Более остальных от разгула стихии пострадала столица. Сильнейший буран начался в Астане 11 января. Уже к концу дня в городе сорвало кровлю семи зданий, в отдельных районах произошло отключение электроснабжения - речь идет о 10-ти домах в поселке Ильинка, таком же количестве жилых зданий в ЖК «Ситилайк» и «Жагалау-3». Из снежного плена спасатели при помощи автотехники высокой проходимости смогли вызволить 149 человек, среди которых было 17 детей. А также отбуксировали с объездных трасс вокруг города более шести десятков машин. С ночи было закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств, столичный аэропорт отменил все рейсы начиная с семи утра. На номер 112 еще до обеда поступило больше трех тысяч звонков, из них 850 сообщений по закрытым трассам и необходимости оказания помощи. О ситуации с непогодой Правительству доложил Министр внутренних дел РК.

«В Астане и областных центрах, населенных пунктах указанных областей, полиция и ЧС оказывают помощь и содействие коммунальным и транспортным средствам по очистке дорог. В случае необходимости будут использованы резервные силы, которые приведены в полную готовность. Обстановку держим на контроле, население постоянно получает информацию о погодных условиях», - прокомментировал Касымов.

Серьезным испытанием, обрушившийся на город снежный ураган, стал и для коммунальщиков и медиков. Когда не справлялись первые, работы прибавлялось у вторых. Так, решившие все-таки выйти из дома и в результате оказавшиеся в эпицентре непогоды столичные жители, обращались за медицинской помощью в больницы города. Всего услугами врачей поспешили воспользоваться 39 человек, 13 из которых пострадали серьезно.

По информации столичного Управления здравоохранения самые тяжелые травмы из-за непогоды получил мужчина 1966 года рождения. Его нашли на улице без сознания с черепно-мозговой травмой прохожие. В данное время человек находится в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжелое.

«Пациенту была проведена операция - трепанация черепа, удаление гематомы», - прокомментировал руководитель Управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

Травмоопасность 11 января была связана с сильнейшими порывами ветра, которые достигали 23-х метров в секунду. Ходить по городу было попросту небезопасно, в Сети практически сразу появились видео, как людей уносило порывами до первого препятствия. Как обычно и бывает при непогоде, таксисты воспользовались ситуацией и подняли цены на проезд в несколько раз. За то, чтобы доехать на расстояние в пару кварталов, в тот день в столице просили несколько тысяч тенге. Отзывчивость и доброту, порой незаметную в обычной жизни, стихийные бедствия и общие проблемы раскрывают с новой силой. Астанчане-автомобилисты дали отпор «бомбилам», они массово постили в социальных сетях объявления о том, что готовы брать попутчиков бесплатно. Так и пережили столичные жители одну из самых сильных за последние несколько лет метелей - в режиме ЧС, с травмами и летающими крышами домов, сплотившись и помогая друг-другу.

Не лучше ситуация с разыгравшейся непогодой развивалась в других областях Казахстана. Так, на трассе между Карагандой и Темиртау замерз автобус с 40 пассажирами. Людей вовремя удалось эвакуировать и их жизням сейчас ничего не угрожает. Алматы 11 января весь день заносило снегом. В его уборке на улицах города было задействовано больше двух тысяч человек. Власти города попросили автомобилистов отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска возникновения аварий. В Павлодаре, на центральной площади Государственных символов сильнейшие порывы ветра сорвали государственный символ – флаг Республики Казахстан. В Павлодарской области, городе Экибастузе, унесло крышу школы. Как говорят специалисты РГП «Казгидромет», причиной непогоды в Акмолинской, Северо-Казахстанкой, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанкой областях стал активный влажный циклон из районов Атлантики. По информации синоптиков на смену бурану придут сильные морозы. В северных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха до минус 30-ти градусов.

Как видно, у природы все же есть плохая погода и не всякая погода – благодать. Вывод этот можно сделать судя по последствиям непогоды и количеству пострадавших людей. Аналитический материал – своеобразный калейдоскоп событий последнего разгула стихии, как в Казахстане так и в мире, готовится к выходу в эфир Первого канала Евразия. Корреспондент итоговой информационной программы «Аналитика» Даурен Хаиргельдин уже знает мнения экспертов – ученых и синоптиков, специалистов мирового класса о том, что же происходит с природой по всему миру, что является причиной аномальных погодных проявлений и чем это грозит всем нам.

Смотрите специальный репортаж программы «Аналитика » «С риском для жизни», в воскресенье, 14 января, в 20.00 на Первом канале Евразия.