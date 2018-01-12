Банкир присвоил деньги жителей Шымкента

В Шымкенте полицейские разыскивают 45-летнего подозреваемого в мошенничестве.

В Шымкенте разыскивают мошенника, работавшего руководителем банка и присвоившего деньги нескольких пострадавших, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, сообщает ru.sputniknews.kz.

Следствием установлено, что 45-летний Кольбаев Нуржан Бауржанович, занимая должность руководителя филиала одного из банков, путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков и скрылся в неизвестном направлении. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК (Мошенничество).

В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого Нуржана Кольбаева.

Приметы подозреваемого: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черного цвета, глаза черного цвета. Особых примет не имеет.

Если кто-либо владеет информацией о местонахождении подозреваемого Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 года рождения, просят сообщить в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкент по телефонам: 8-(7252)-97-60-09, 8-777-612-32-44 или "102".

Фото: ru.sputniknews.kz