В Китае погибла 19-летняя студентка из Казахстана

Китайская полиция выясняет, было ли произошедшее суицидом или убийством.

В городе Суджоу неподалеку от Шанхая 19-летняя студентка из Казахстана погибла, выпав с 14 этажа высотки. Об этом МИА «Казинформ» сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Случившееся подтвердили в Министерстве иностранных дел РК. Сейчас китайская полиция выясняет, было ли произошедшее суицидом или убийством. За следственными действиями следят дипломаты Генерального консульства РК в Шанхае.

«Об этом стало известно нашим дипломатам в Генеральном консульстве в Шанхае. Они сообщили о трагедии родителям девушки. Мы оказали все необходимое содействие в доставке тела нашей соотечественницы. На родину ее привезли 25 декабря. Родителям девушки предоставлен местный адвокат, они ждут окончания расследования, которое выяснит настоящую причину смерти их дочери», - прокомментировал глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Инцидент произошел 1 декабря 2017 года. По предварительным данным, гражданин Пакистана пригласил погибшую отпраздновать свой день рождения. На вечеринку к молодому человеку студентка пришла с подругой, тоже студенткой из Казахстана.

Отметим, погибшая студентка уроженка Алматинской области. Она училась в одном из вузов города Суджоу на 2-м курсе.

Фото: МИА Казинформ