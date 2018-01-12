Гвардейцы спасли упавшую в колодец жительницу Астаны

Инцидент произошел в день профессионального праздника гвардейцев 10 января около 19.30 часов.

Военнослужащие воинской части 5573 Максат Аманкул и Жомарт Жексембаев, возвращаясь со службы, стали свидетелями случая, как на Коргальжинской автомагистрали женщин внезапно провалилась в яму. Гвардейцы незамедлительно остановили машину и поспешили на помощь, передает BNews.kz.

Посветив фонарем в яму, они увидели, что глубина колодца составляет около 3-4 метров. Люди, заметившие действия военнослужащих также начали оказывать помощь.

"Жомарт быстро принес трос с машины и помог перевязать меня. Когда он начал меня спускать вниз по тросу, проезжающие мимо люди не остались в стороне. Мы попросили их немедленно вызвать скорую помощь. Спустившись вниз, я заметил женщину, которая на тот момент была вся в воде и в обескураженном состоянии. Вытащить ее удалось с помощью второго троса", - говорит ефрейтор Максат Аманкул.

Гвардейцы после спасения сообщили об инциденте родным и близким 50-летней женщины.

"Мой телефон перестал работать из-за того, что в него попала вода. Как я могла позвать на помощь? Боюсь представить, что было бы, если поблизости не оказалось никого. Большое спасибо солдатам", - поблагодарила спасителей пострадавшая.