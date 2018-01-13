"Торпедо" обыграло "Торос" в матче ВХЛ
Примечательно, что во всем матче не было ни одного удаления.
Вторую победу подряд одержала Устинка в рамках очередного тура Высшей хоккейной лиги. Сегодня «Торпедо» одержало гостевую победу в Нефтекамске над местным «Торосом», сообщает Zakon.kz.
Забитыми шайбами в составе гостей отличились Леонид Метальников и Денис Игнашин, оформившие по дублю. Примечательно, что во всем матче не было ни одного удаления.
Следующий матч усть-каменогорцы проведут 14 января в гостях против альметьевского «Нефтяника».
Торос (Нефтекамск) – Торпедо (Усть-Каменогорск) 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Шайбы:
1:0 - Георгий Бусаров (Грязев, Лукин) - 05:05
1:1 - Леонид Метальников (Шин, Рымарев) - 06:07
1:2 - Леонид Метальников (Шин, Рымарев) - 44:02
2:2 - Владислав Лукин - 51:55
2:3 - Денис Игнашин (Шин, Рымарев) - 55:39
2:4 - Денис Игнашин (Далхейсен) - 59:35
Штраф: 0-0
Вратари: Федотов - Гаврилов
12 января. Ледовый дворец (Нефтекамск). 1300 зрителей.