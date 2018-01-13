Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье

Недостаток сна, равно как и его его избыток, связаны с более высокой смертностью, отмечают также исследователи.

Частая потребность в том, чтобы прилечь и немного поспать посреди дня, свидетельствует о нездоровье, считают шведские медики, пишет ТАСС.

"Когда человеку постоянно нужен отдых со сном, несмотря на то, что ночью он спит 7-8 часов, это говорит о том, что в системе какой-то сбой. Это, например, может объясняться каким-либо небольшим воспалением, депрессией, избыточным весом или нехваткой еще чего-то", - сообщает телеканалу SVT работающий в Институте исследований стресса профессор Турбьёрн Окерстедт.

Считается, что нормальный ночной сон должен длиться 7 часов. Исследование, проведенное Окерстердтом, показывает, что как недостаток сна (6,5 часов или меньше), так и его избыток (9,5 часов и более) так или иначе связан с более высокой смертностью. При этом данные проекта также говорят о важности в данном контексте фактора наследственности.

"Тем, кто мало спит ночью, не хватает времени на необходимое восстановление. Это отрицательно отражается на иммунной системе, кровяных жирах, сахаре в крови, что, в частности, связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом мы не наблюдали этих негативных эффектов, когда в будние дни человек мало спит, но компенсирует это отсыпанием в выходные", - говорит профессор Окерстедт.

После бессонной ночи короткий сон днем может оказывать большой положительный эффект. В ходе наблюдений с использованием электроэнцефалографии был отмечен очевидный положительный эффект уже после 10-минутного дневного сна.

Известно, что чем меньше зимой снега, тем большее влияние оказывает на людей темнота. Окерстедт отмечает, что мозгу нужен свет, который поднимает уровень бодрствования. В широтах с коротким световым днем, таких, где находится Швеция, у человека возникает стремление увеличить количество светлого времени, чтобы его биологические часы работали как надо. В качестве одного из способов сделать это профессор рекомендует поездку в теплые края, где больше солнца, или, наоборот, на север, где есть снег.