Жертвой столичного урагана стал 60-летний электрик

Астана постепенно приходит в себя после сильнейшей снежной бури, обрушившейся на столицу в последние сутки. Избежать серьезных последствий, несмотря на предупреждения синоптиков, так и не удалось. Накануне от стихии пострадали десятки жилых домов и соцобъектов. Коммунальщики не успевают с уборкой снега, катастрофически не хватает техники. Не обошлось и без человеческих жертв, пишет Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Ликвидировать последствия бурана власти города пытаются уже второй день. Наибольшие проблемы им доставляет снег. Убирают его круглосуточно. Все силы в первую очередь брошены на очистку центра столицы, где расположены административные здания. Отсюда и жалобы местных жителей на работу коммунальных служб, чья техника еще не дошла до окраин.

- Добирались кто как мог. Особенно в районе Жагалау. Там автобусы вообще не ходили. Доходили до Жас Улана и разворачивались, а мы пешком. Там люди ползали. Примерзали на снегу этом. Дороги не чистили вообще. Со слезами люди добирались. Это ужасное отношение к людям.

А еще стихия показала качество работы столичных застройщиков. Десятки зданий оказались повреждены. Некоторые из них лишились кровли, как, например, Аграрный университет. Также в этом списке 26 жилых домов и 4 социальных объекта. Порывистым ветром с них срывало облицовочную плитку, которая падала на людей.

Камалжан Надыров, начальник управления здравоохранения г. Астаны: "Был госпитализирован пациент с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту была проведена операция – трепанация черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое. Также был пациент, который получил травму вследствие падения на голову облицовки здания".

Власти Астаны, конечно, рекомендовали горожанам не выходить из дома. Но это объявление прозвучало, когда большинство уже находилось на работе или на улице. В итоге за помощью к врачам с различными травмами обратилось 39 человек. Всем была оказана соответствующая помощь. А вот 60-летнего электрика, живущего в пригороде столицы, спасти не удалось. Родственники говорят, что руководство заставило его выйти на работу.

Любовь Сыроватская: "Он не хотел уходить. Он не хотел идти. Он позвонил диспетчеру и сказал, что он не пойдет. Потому что там такой буран. Сильный буран, ничего не видно. Он ему сказал: если хочешь работать, то иди, иначе мы тебя уволим, это твоя работа, ты обязан, у нас сегодня отчетный день. Он понервничал и все-таки пошел".

Мужчину спустя несколько часов нашли недалеко от поселка. По предварительной версии, он умер от переохлаждения. Между тем, работодатель утверждает, что на смену электрик вышел по собственной инициативе.

Сергей Герасименко, начальник филиала АО «АРЭК»: "Дополнительная команда была дана старшему диспетчеру Полынскому, чтобы никаких движений. Только собираем информацию. Никаких выездов бригад. Только собираем информацию от абонентов и потребителей. Тем более из того района, из того поселка не было сигналов, что кто-то без электроэнергии. Необходимости такой вообще не было идти на подстанцию".

Обесточивания удалось избежать и в Астане, несмотря на то, что буран повредил несколько линий электропередачи. По заявлениям местных властей, стихией в основном повреждены кровли зданий, окна домов, а также личный транспорт горожан. И всему этому ими дана следующая оценка.

Эльвира Жургенбаева, руководитель пресс-службы акимата г. Астаны: "Благодаря преждевременным действиям, ураган прошел без каких-либо серьезных последствий".

В настоящий момент восстановительные работы продолжаются. Чиновники до сих пор пытаются подсчитать сумму ущерба, нанесенного стихией. Конкретных сроков пока никто не называет. Но уже сейчас автолюбители, пострадавшие от бурана, бьют тревогу. Они не знают, кто восстановит их транспорт. Представители акимата заявили, что для этого существует специальный алгоритм. Правда, озвучить эти расчеты пока не решились.

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