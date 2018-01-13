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Ходить в алматинские горы не советуют

13 января 2018, 01:01

В связи с продолжающимися осадками и неустойчивым снежным покровом в бассейне реки Киши Алматы возможен сход снежных лавин

Алматинцам и гостям города советуют не ходить в горы! Там скопилось много снега, и в ближайшие дни высока вероятность схода лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Молдир Андирова, инженер-гидролог ГУ «Казселезащита»: "На основании рекомендации «Казгидромета» уведомляем: хождение, катание по заснеженным склонам запрещается! В связи с продолжающимися осадками и неустойчивым снежным покровом в бассейне реки Киши Алматы возможен сход снежных лавин".

Снегопад накануне уже вызвал три небольшие лавины. Снег сошел в бассейне реки Малой Алматинки. Жертв и пострадавших нет. Специалисты не исключают, что подобная ситуация может повториться. Из-за осадков температура в горных районах упала до восьми, местами 24 градусов мороза. Обострение снеголавинной обстановки в горных районах Алматинской области ожидается в воскресенье 14 января.


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