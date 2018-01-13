В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

Клиентами автосалона могут стать только женщины, консультантами также работают исключительно женщины.

Первая автомобильная выставка для женщин открылась в салоне города Джидда в Саудовской Аравии, сообщает агентство ТАСС.

Клиентами автосалона могут стать только женщины, консультантами также работают исключительно женщины.

"Весь этот торговый центр управляется женщинами. Все кассиры - женщины", - сказала организатор выставки Шарифа Мохаммад.

В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, предоставляющий женщинам право получать водительские удостоверения. До этого момента страна оставалась единственной, где женщинам было запрещено садиться за руль. Документ был воспринят как доказательство новой прогрессивной тенденции в консервативном мусульманском королевстве. Закон должен вступить в силу не позднее 23 июня 2018 года.

С марта 2018 года в Саудовской Аравии также откроются специальные женские автошколы.

Последние реформы в отношении женщин - неотъемлемая часть программы "Видение - 2030", предложенной в 2015 году наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Она предусматривает меры, направленные на вовлечение женщин в общественную жизнь и предоставление им больших прав и возможностей. Планируется, что в скором будущем женщины смогут не только получать водительские права, но и обучаться на пилотов.

Фото: ТАСС