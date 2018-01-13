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В Алматы водитель выехал на красный свет светофора и устроил ДТП

13 января 2018, 01:56

Экспертиза показала легкую степень опьянения.

В Алматы пьяный водитель устроил ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Lexus, он ехал по улице Маметова в восточном направлении. На перекрестке с улицей Пушкина собирался повернуть налево. Водитель пропустил встречную машину, собирался ехать, как ему в бок врезалась Mitubishi, которая ехала на красный свет светофора. Виновник ДТП хотел решить вопрос на месте, но ничего не вышло. После чего он пошел менять колесо, которое пробил от удара об бордюр.

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции, пообщались с участниками ДТП и заподозрили, что водитель Mitubishi находится в алкогольном опьянении и увезли его на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала легкую степень опьянения.


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