Илья Ильин высказался о возврате олимпийских медалей

Илья Ильин провел первое выступление без штанги, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

"Это мои личные какие-то мысли, видения моего мира. Если у меня есть какая-то мысль, значит, есть какой-то шанс. Возможно. Но пока я не готов это обсуждать", - сказал четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике.

Насчет возвращения на помост, в том числе о выступлении на Олимпийских играх в Токио 29-летний штангист еще не решил. Тем не менее, занимается. Результаты пока далеки от идеала - вырывает только 120 килограммов. Но в форму для мирового уровня тяжелоатлет может прийти за 9 месяцев. Что касается отобранных олимпийских медалей, Ильин не исключает возможности их возврата.

Фото: Sports.kz