На Тайване выловили акул, похожих на "Чужого"

Представители Тайваньского научно-исследовательского института рыболовства выловили в водах Тихого океана 5 особей редчайшего вида "акул-гадюк" (Trigonognathus kabeyai). Об этом сообщает РИА Новости.

​Эти акулы были открыты в 80-х годах прошлого века, а впервые описаны в 1990 году. С тех пор они лишь несколько раз попадались ученым, поэтому остаются плохо изученными, отмечает портал.

