"Аэрофлот" подает в суд на жену футболиста "Кайрата"

Аэрофлот намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево, с Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт авиакомпании.

Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.

"Кроме того, Аэрофлот понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать", - говорится в сообщении.

Ранее Аэрофлот сообщал, что 6 января с рейса SU1946 была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина и сопровождающие ее лица. Данное решение принял командир воздушного судна по причине деструктивного поведения пассажирки, неподчинения требованиям экипажа, нарушения правил поведения на борту воздушного судна. Кроме того, госпожа Аршавина пыталась оказать давление на члена кабинного экипажа и перед вылетом, и после снятия с рейса.

Аэрофлот подчеркивает, что бортпроводник действовал в полном соответствии со всеми инструкциями. Решение командира воздушного судна об отстранении от полета деструктивной пассажирки признано правомерным.

Для Аэрофлота безопасность полетов является абсолютным приоритетом. Авиакомпания намерена жестко пресекать любые попытки нарушения правил поведения на борту. Деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах Аэрофлота вне зависимости от их социального статуса.

Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, Аэрофлот воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в «чёрный список».

Фото: Гордон