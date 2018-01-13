Пастуха застрелили в Западном Казахстане

Глава крестьянского хозяйства подозревается в убийстве пастуха в Западно-Казахстанской области, сообщил руководитель отдела госязыка и информации департамента внутренних дел региона Ибрагим Жусупкалиев.

Тело мужчины, 1976 года рождания, с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в поселке Жана омир на чабанской стоянке Кокеншеген 6 декабря 2017 года. Отмечается, что убитый проживал в поселке Сасыкколь.

Расследование убийства чабана привело следователей к главе крестьянского хозяйства, 1971 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания Уральска.

Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство)

Установлен и задержан житель Уральска гражднаин С. 1971 года рождления, глава крестьянского хозяйства. Водворен в ивс уральска.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Павел Лисицын