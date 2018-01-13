Пастуха застрелили в Западном Казахстане
Расследование убийства чабана привело следователей к главе крестьянского хозяйства.
Глава крестьянского хозяйства подозревается в убийстве пастуха в Западно-Казахстанской области, сообщил руководитель отдела госязыка и информации департамента внутренних дел региона Ибрагим Жусупкалиев.
Тело мужчины, 1976 года рождания, с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в поселке Жана омир на чабанской стоянке Кокеншеген 6 декабря 2017 года. Отмечается, что убитый проживал в поселке Сасыкколь.
Расследование убийства чабана привело следователей к главе крестьянского хозяйства, 1971 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания Уральска.
Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство)
Установлен и задержан житель Уральска гражднаин С. 1971 года рождления, глава крестьянского хозяйства. Водворен в ивс уральска.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Павел Лисицын
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