За два дня в Казахстане эвакуировали 30 человек

Из-за непогоды парализованным оказалось движение не только на загородных трассах, но и на улицах городов и поселков.

11-12 января бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Метели и бураны значительно затруднили движение на дорогах республики. Из-за непогоды парализованным оказалось движение не только на загородных трассах, но и на улицах городов и поселков. В таких погодных условиях и без того нелегкая работа врачей и спасателей и вовсе превратилась в экстремальное занятие.

Резко возросло количество обращений граждан за медицинской помощью.

"11 января текущего года 12 часов 03 минут дежурному диспетчеру филиала Центра медицины катастроф по городу Астана поступила информация о том, что в поселке Жибек жолы произошло столкновение патрульной машины дорожной полиции с внедорожником, в результате чего пострадало двое сотрудников дорожной полиции. На место ЧС незамедлительно выехала бригада экстренного реагирования на вездеходном санитарном автотранспорте ТРЭКОЛ. По приезду бригадой экстренного реагирования оказана медицинская помощь 2-м пострадавшим, которые были доставлены в 1-ую городскую больницу г. Астана. В это же время поступила информация о том, что на 42 разъезде Аршалинской трассе на посту охраны замерзает человек. После прибытия и осмотра медиками бригады был эвакуирован в пункт обогрева (пост ГАЙ)", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Также, по трассе Астана-Караганда из поселка Кызылсуат эвакуировано 9 человек, из них 5 детей и одна беременная женщина с диагнозом: 38-39 недель беременности. 8 пострадавших, в том числе 5 детей, переданы родственникам, а беременная женщина госпитализировано в Перинатальный центр №1.

Вечером в 22 часов 40 минут вновь поступило сообщение о необходимости медицинской помощи жительнице села Шнет Целиноградского района.

По приезду, врачом бригады экстренного реагирования после осмотра пациента и проведения электрокардиографического исследования был выставлен диагноз: Межреберная невралгия. Женщину эвакуировали в город к родственникам.

Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области «Матак» эвакуировали 17 пострадавших из опрокинутого пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом «Караганда-Карагайлы», в среднюю школу посёлка Шешенкара Бухар-Жырауского района.

За минувшие сутки бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 пострадавших, из них 5 детей, и госпитализировано 3 человека.

Фото: КЧС МВД РК