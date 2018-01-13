Пентагон прокомментировал сообщения о планах по ядерному оружию

Вашингтон намерен и дальше развивать систему противоракетной обороны в Азии и проводить военные учения с союзниками для сдерживания КНДР.

У США есть несколько проектов ядерной доктрины, но финальная версия еще не готова, и она должна быть одобрена президентом Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом, заявили в Пентагоне,пишет РИА Новости.

"У нас идут активные дискуссии и написаны несколько проектов. Однако, ядерная доктрина еще не завершена и должна в конечном итоге быть рассмотрена и одобрена президентом и главой Пентагона", — говорится в распространенном пресс-релизе.

Ранее газета Huffington Post опубликовала выдержки из американской ядерной доктрины, согласно которым США намерены увеличить число ядерных зарядов малой мощности, чтобы "укрепить ядерное сдерживание" России.

По данным Huffington Post, США обвиняют в новой доктрине Россию в отказе от предложений по новому раунду ядерного разоружения. В документе, по информации издания, утверждается, что "США уже выполнили основные ограничения в рамках договора, которые вступают в силу в 2018 году, и продолжат внедрять новый СНВ".

В документе также утверждается, что США обещают не возобновлять без необходимости проведение ядерных испытаний. Кроме того, как отмечалось в доктрине, Вашингтон намерен и дальше развивать систему противоракетной обороны в Азии и проводить военные учения с союзниками для сдерживания КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но у нее нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon