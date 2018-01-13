В ВКО обсудили реализацию задач нового Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева

Политический новый год в Казахстане всегда начинается с Послания Президента Республики «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

12 января, по всей стране, в том числе в Восточном Казахстане, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана проходят обсуждения обращения, где представители общественных и этнокультурных объединений проводят совет по дальнейшей реализации задач, которые обозначил Глава государства, передает Zakon.kz.

Профессор политологии ВКГТУ им. Д. Серикбаева Лилия Столярова сравнивает ежегодное Послание с маяком.

- Как кораблю, блуждающему в море, нужен компас, чтоб не сбиться с маршрута, так и для страны нужен свой маяк, выступающий в роли Послания, на которое ориентируется все государство, - говорит она, - Стратегия, ресурсы и возможности были четко определены в предыдущих обращениях Нурсултана Назарбаева к народу. Сегодня перед нами стоит задача проанализировать, что уже сделано для выполнения этих задач, а что только предстоит сделать. Изучение и реализация Послания - это чрезвычайно важно. Из 100 конкретных шагов, которые в свое время определил президент, 60 уже выполнены. Сейчас мы имеем великую ценность, которая является фундаментом и гарантом для будущего развития - межнациональное согласие.

Как отметила во время круглого стола заместитель акима ВКО Асем Нусупова, обращение Нурсултана Абишевича затрагивает интересы каждого казахстанца.

- Все задачи, которые стоят перед нашим обществом в отраслях экономики и социальных сферах соответствуют требованиям времени, - говорит Асем Нусупова.

Кроме того, по ее словам, большую роль в реализации Послания имеют Дома дружбы АНК, этнокультурные и общественные объединения, так как они вносят весомый вклад в консолидацию казахстанского общества.

Ежегодно большое внимание Глава государства уделяет борьбе с коррупцией и верховенству закона.

- Применеие антикоррупционных мер и развитие судебной системы в условиях четвертой промышленной революции невозможно без перехода на цифровизацию. Сейчас у нас внедрены электронная система подачи искового заявления, а также аудио- и видеофиксация всех судебных заседаний, - отмечает председатель судебной коллегии по гражданским делам Дамир Абдугалиев.