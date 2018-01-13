Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 28%

При этом в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,3%, Кыргызстан - 4,2%, Беларусь - 3,5%.

По предварительным данным, объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-ноябре 2017 года в денежном эквиваленте составил 15 599,2 млн долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Объем экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил 4600,3 млн долларов (на 31,3% выше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта - 10 998,9 млн долларов (+26,7%).

При этом в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,3%, Кыргызстан - 4,2%, Беларусь - 3,5%.

Фото: inform.kz