Около 300 компрометирующих материалов в соцсетях госслужащих выявили в СКО
На 13 заседаниях рассмотрели 37 дисциплинарных дел.
Совет по этике по Северо-Казахстанской области подвел итоги работы за 2017 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, уполномоченного по этике Жаната Жумабаева.
На 13 заседаниях рассмотрели 37 дисциплинарных дел. В итоге 18 госслужащих получили взыскания за дискредитирующие проступки, в том числе одного уволили и двоих понизили в должности. Еще 13 наказаны за нарушения служебной этики. 6 дисциплинарных дел прекращены в связи c отсутствием проступка. Среди привлеченных к ответственности 26 сотрудников местных исполнительных и территориальных органов, 5 акимов сельских округов.
«Выявляются факты распития госслужащими алкогольных напитков и появление в общественных местах, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Причем подобные нарушения допускаются не только специалистами, но и руководителями. В частности, рассмотрены дисциплинарные дела в отношении руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Айыртауского района, акима Александровского сельского округа района М. Жумабаева за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Жанат Жумабаев.
По словам Ж.Жумабаева, аким Тарангульского сельского округа допустил грубое, неэтичное поведение в отношении работника одного из ТОО, аким Амангельдинского сельского округа устроил той в рабочей время и привлек для уборки сотрудников госорганов.
Возбуждено дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Есильского района по факту использования служебного автотранспорта в личных целях.
В сельском округе Шагалалы Аккайынского района водителем акима округа являлся ее супруг. В итоге - аким получила строгий выговор, водитель уволился по собственному желанию.
«В 2017 году в госорганах СКО на служащих наложено 42 дисциплинарных взыскания за нарушения норм служебной этики. Департамент проводит мониторинг социальных сетей госслужащих СКО. Выявили 283 компрометирующих материала. Руководителям направили информационные письма для принятия соответствующих мер, фотографии удалены», - отметил Ж.Жумабаев./quote]
Проводил департамент профилактическую работу по соблюдению трудового распорядка дня и недопущению фактов нахождения госслужащих на местах во внерабочее время.«Соблюдение служебной этики является одной из основных обязанностей государственных служащих. Связывая свою судьбу с госслужбой, каждый человек должен осознанно понимать, что это большая ответственность перед народом», - подчеркнул уполномоченный по этике по СКО.
Фото: inform.kz
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