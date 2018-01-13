Около 300 компрометирующих материалов в соцсетях госслужащих выявили в СКО

Совет по этике по Северо-Казахстанской области подвел итоги работы за 2017 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, уполномоченного по этике Жаната Жумабаева.

На 13 заседаниях рассмотрели 37 дисциплинарных дел. В итоге 18 госслужащих получили взыскания за дискредитирующие проступки, в том числе одного уволили и двоих понизили в должности. Еще 13 наказаны за нарушения служебной этики. 6 дисциплинарных дел прекращены в связи c отсутствием проступка. Среди привлеченных к ответственности 26 сотрудников местных исполнительных и территориальных органов, 5 акимов сельских округов.

«Выявляются факты распития госслужащими алкогольных напитков и появление в общественных местах, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Причем подобные нарушения допускаются не только специалистами, но и руководителями. В частности, рассмотрены дисциплинарные дела в отношении руководителя отдела физической культуры и спорта акимата Айыртауского района, акима Александровского сельского округа района М. Жумабаева за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Жанат Жумабаев.

По словам Ж.Жумабаева, аким Тарангульского сельского округа допустил грубое, неэтичное поведение в отношении работника одного из ТОО, аким Амангельдинского сельского округа устроил той в рабочей время и привлек для уборки сотрудников госорганов.

Возбуждено дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Есильского района по факту использования служебного автотранспорта в личных целях.

В сельском округе Шагалалы Аккайынского района водителем акима округа являлся ее супруг. В итоге - аким получила строгий выговор, водитель уволился по собственному желанию.