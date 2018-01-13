Послание Президента это рывок к новой успешной экономике - Анатолий Добровольский

Послание этого года для всех граждан, бизнеса и других структур имеет огромное значение.

Для нас всех понятно, что данное Послание Президента это рывок к новой успешной экономике, новой модернизации индустриального сектора. Мы вступаем в новою эпоху, а точнее, как отмечает Президент – «В эпоху Четвертой промышленной революции», - сказал Zakon.kz директор Аршалынского филиала Акмолинской области палаты «Атамекен» Анатолий Валерьевич Добровольский.

"У нас есть цель, и для достижения этой цели, есть необходимость в конкретных практических делах и твердое желание добиваться поставленных целей. Поэтому выделенные Президентом страны 10 направлений – это четкая и поступательная Программа, направленная на социально-экономическую модернизацию Казахстану. Лично для меня немаловажно, что в Послании народу особенно отмечена решимость нашего государства приложить максимальные усилия и превратить страну в огромную строительную площадку. Полностью поддерживаю Президента в том, что нам необходимо подготовить наше общество к жизни в условиях новой индустриально-инновационной экономики. Практически в каждом своем Послании Президент делает акцент на молодом и подрастающем поколении казахстанцев. За молодежью будущее, нам предстоит сохранить и приумножить те достижения, которые за относительно короткий срок достигла наше молодое государство", - считает Добровольский.

Послание этого года для всех граждан, бизнеса и других структур имеет огромное значение, потому что оно станет очередной ступенью для достижения поставленных целей государством и откроет большие возможности для всех казахстанцев.

"В завершении хотел бы сказать, что именно человеческий капитал станет основой модернизации. Лично я, как финалист проекта «100 новых лиц», сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие и приложу все усилия в построении стабильного, высокоразвитого и благополучного Казахстана", - подытожил спикер.

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

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