Аким ЮКО встретился с лучшим медиатором страны

На сегодня в нашей стране насчитывается более 700 профессиональных медиаторов.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Лаурой Акшегировой, уроженкой нашей области, которая в 2017 году была признана лучшим медиатором страны. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития и повышения эффективности института медиации в стране. Также была обсуждена предстоящая работа лучшего медиатора страны, работу которой признали лучшей на прошедшем конкурсе в декабре 2017 года, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня во всем мире медиация является эффективным средством урегулирования споров. В январе 2011 года в нашей стране был принят Закон «О медиации». Согласно закону, Казахстан ввел новый вид урегулирования споров. Эта тенденция демонстрирует свою эффективность. Более того, южноказахстанский медиатор назван самым лучшим в стране. Я желаю Вам дальнейших успехов в работе», - сказал Ж.Туймебаев.

В настоящее время «Республиканское Общественное Объединение «Центр развития медиации» возрождает работу посреднического института. На сегодня в нашей стране насчитывается более 700 профессиональных медиаторов.

Вместе с тем, в Южно-Казахстанском областном филиале РОО «Центр развития медиации» работают 26 профессиональных медиаторов. В течение года специалисты смогли рассмотреть более 5000 дел и внести свой вклад в их оптимальное решение.

Стоит отметить, в ходе встречи представитель «Центра развития медиации» вручил главе региона Жансеиту Туймебаеву благодарственное письмо от имени председателя Объединения.

Напомним, сегодня в стране реализуется пилотный проект по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации. Основной целью и задачей проекта является расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан, выявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО