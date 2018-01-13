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США обвинили ВКонтакте в нарушении прав собственности

13 января 2018, 12:39

Торрент-трекеры Rutracker и BitTorrent также попали в список пиратских сайтов американского минторга.

Власти США внесли российскую социальную сеть ВКонтакте в список сайтов, нарушающих права собственности, несмотря на предпринятые усилия со стороны руководства компании, следует из доклада торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщает РИА Новости.

"Информация о том, что VK предпринимает усилия для борьбы с пиратством, воодушевляет… Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK, как сообщается, остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно", — отмечается в документе.

Торрент-трекеры Rutracker и BitTorrent также попали в список пиратских сайтов американского минторга.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова


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