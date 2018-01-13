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В МИД РК сообщили подробности смерти казахстанской студентки в Китае

13 января 2018, 12:50

С погибшей в момент трагедии была ее подруга - гражданка Казахстана.

В МИД РК сообщили подробности трагедии, произошедшей с казахстанской студенткой, которая погибла в Китае, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 декабря. Восемнадцатилетняя студентка из Казахстана с подругой находилась в гостях у своего знакомого — гражданина Пакистана и его друга. Девушка выпала из окна на 14-м этаже и погибла.

"Сразу после произошедшего полиция начала разбирательство. Двоих граждан Пакистана арестовали. Один из них находится под арестом, второй — под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется расследование. Другие данные не разглашаются в интересах следствия", — сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

С погибшей девушкой была ее подруга, тоже гражданка Казахстана и учились девушки в университете города Сучжоу.

"Наши дипломаты генерального консульства в Шанхае сразу после получения информации о случившемся связались с родственниками, оповестили о трагедии и оказали всю необходимую в такой ситуации помощь в организации доставки тела девушки в Казахстан. Вопрос находится на особом контроле у казахстанских дипломатов. Родственникам девушки предоставлен местный адвокат. Родители ждут окончания расследования ", — добавил Жайнаков.

Тело погибшей было доставлено в Казахстан 25 декабря.

Фото: официальный аккаунт МИД Казахстана в Facebook


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