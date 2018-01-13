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Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

13 января 2018, 13:05

Марш четыре года боролся с раком.

Британский художник-постановщик и двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш умер в возрасте 86 лет, пишет Лента.ру.

По данным издания, он скончался 9 января у себя дома в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), однако известно об этом стало позднее. Марш четыре года боролся с раком.

Марш родился в 1931 году в Лондоне. За свою карьеру он поработал над четырьмя десятками фильмов, среди них — «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля». Он дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика: за «Доктора Живаго» и киноадаптацию бродвейского мюзикла «Оливер!». Его также трижды номинировали на премию BAFTA.

Марш завершил карьеру в 2001 году, его последней работой как художника-постановщика стала картина «Час пик 2».

Фото: Vimeo


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