Утверждена Методика подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования

В соответствии с подпунктом 46-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» утверждена Методика подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования. В частности, при расчете подушевого норматива финансирования среднего образования используются следующие показатели: 1) количество часов в неделю в соответствии с Типовыми учебными планами (далее - ТУП 1), утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8170), по уровням образования: 29,75 часа - среднее число часов в 1-4 классах; 45,1 часа - среднее число часов в 5-9 классах; 56,25 часа - среднее число часов в 10-11 классах; 41,25 часа - среднее число часов в 1-4 классах коррекционно-развивающего обучения; 46,5 часа - среднее число часов в 5-9 классах коррекционно-развивающего обучения; 8 часов - число часов обучения на дому обучающихся 1-4 классов; 10 часов - обучение на дому обучающихся 5-9 классов; 12 часов - обучение на дому обучающихся 10-11 классов; 2) расчетная наполняемость классов в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами образования соответствующих уровней образования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (далее - ГОСО), Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15681): в городских общеобразовательных школах - 24 обучающихся; в сельских общеобразовательных школах - 20 обучающихся; в специальных (коррекционных) классах - 12 обучающихся; 3) нормативная учебная нагрузка в неделю, в соответствии с подпунктом 1) пункта 7 статьи 52 Закона, для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс в государственных организациях образования: 18 часов для организаций среднего образования. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.