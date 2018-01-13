Коты и собаки, которые жить друг без друга не могут

Мы собрали для вас 19 фото котов, которые по уши втрескались в собак.

Вопреки общепринятому мнению, собаки и коты отлично уживаются под одной крышей и могут стать лучшими друзьями. И даже больше.

Мы собрали для вас 19 фото котов, которые по уши втрескались в собак.

Источник: AdMe.ru