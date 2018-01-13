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Коты и собаки, которые жить друг без друга не могут

13 января 2018, 14:23

Мы собрали для вас 19 фото котов, которые по уши втрескались в собак.

Вопреки общепринятому мнению, собаки и коты отлично уживаются под одной крышей и могут стать лучшими друзьями. И даже больше.

Мы собрали для вас 19 фото котов, которые по уши втрескались в собак.

Источник: AdMe.ru


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