Определилось расписание сборной Казахстана на ЕВРО-2018

Первенство в Словении начнется 30 января на «Арена Стожице» в Любляне.

Представлен календарь чемпионата Европы-2018 по футзалу, который пройдет с 30 января по 10 февраля в Словении, пишет Kazfootball.kz.

Первенство в Словении начнется 30 января на «Арена Стожице» в Любляне.

Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, первые матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля.

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия

Группа B: Россия, Казахстан, Польша

Группа C: Португалия, Украина, Румыния

Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

Календарь финального турнира

Групповой этап

30 января

Группа A: Словения — Сербия

Группа B: Россия — Польша

31 января

Группа C: Португалия — Румыния

Группа D: Испания — Франция

1 февраля

Группа B: Польша — Казахстан

Группа A: Сербия — Италия

2 февраля

Группа D: Франция — Азербайджан

Группа C: Румыния — Украина

3 февраля

Группа B: Казахстан — Россия

Группа A: Италия — Словения

4 февраля

Группа C: Украина — Португалия

Группа D: Азербайджан — Испания

Четверть финалы

5 февраля

Победитель группы А — Обладатель второго места в группе В

Обладатель второго места в группе A — Победитель группы B

6 февраля

Победитель группы C — Обладатель второго места в группе D

Обладатель второго места в группе C — Победитель группы D

Полуфиналы

8 февраля

Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3

Победитель четвертьфинала 2 — Победитель четвертьфинала 4

Последний день

10 февраля

Матч за третье место

Финал.

Фото: Kazfootball.kz