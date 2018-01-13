Определилось расписание сборной Казахстана на ЕВРО-2018
Первенство в Словении начнется 30 января на «Арена Стожице» в Любляне.
Представлен календарь чемпионата Европы-2018 по футзалу, который пройдет с 30 января по 10 февраля в Словении, пишет Kazfootball.kz.
Первенство в Словении начнется 30 января на «Арена Стожице» в Любляне.
Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, первые матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля.
Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция
Календарь финального турнира
Групповой этап
30 января
Группа A: Словения — Сербия
Группа B: Россия — Польша
31 января
Группа C: Португалия — Румыния
Группа D: Испания — Франция
1 февраля
Группа B: Польша — Казахстан
Группа A: Сербия — Италия
2 февраля
Группа D: Франция — Азербайджан
Группа C: Румыния — Украина
3 февраля
Группа B: Казахстан — Россия
Группа A: Италия — Словения
4 февраля
Группа C: Украина — Португалия
Группа D: Азербайджан — Испания
Четверть финалы
5 февраля
Победитель группы А — Обладатель второго места в группе В
Обладатель второго места в группе A — Победитель группы B
6 февраля
Победитель группы C — Обладатель второго места в группе D
Обладатель второго места в группе C — Победитель группы D
Полуфиналы
8 февраля
Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 2 — Победитель четвертьфинала 4
Последний день
10 февраля
Матч за третье место
Финал.
Фото: Kazfootball.kz