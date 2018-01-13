Участники Матча звезд КХЛ были эвакуированы из отеля Астаны из-за пожара

Участники Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проживающие в гостинице «Хилтон Астана», в числе других постояльцев были эвакуированы из своих номеров в связи с сообщением о пожаре в отеле. Об этом ТАСС рассказал один из постояльцев гостиницы, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Пожарная сигнализация сработала в ночь на субботу. Это привело к эвакуации постояльцев отеля, многие из которых приехали для участия в Матче звезд КХЛ. Мастер-шоу в рамках Матча звезд начнется на «Барыс-Арене» в 13:30 аст.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть это ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз», — сказал Анисимов.

«Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где-то в четыре часа утра. Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка», — добавил он.

По словам очевидца событий, запах гари ощущался на первом этаже отеля.

«Приехали пожарные, думали, эвакуировать ли нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы все это вытянуть», — вспомнил он.

Большинство постояльцев гостиницы восприняло произошедшее с юмором и улыбкой, подчеркнул Анисимов.

«Это тоже одно из испытаний. Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они все прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность», — отметил он.

Фото: sports.kz