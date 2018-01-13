Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях
Давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ.
В обращении Серик Шапкенов заявил, что ситуация не красит его. Извинение градоначальник опубликовал на странице акимата Атырау в Facebook, сообщает Zakon.kz.
Давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ.
"В данный момент все вышеуказанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако, я хочу извиниться перед жителями города за то что деятельность людей работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства попала в поле зрения правоохранительных органов. Все это не красит меня, как их непосредственного руководителя. Мы приложим все усилия для того чтобы не допустить коррупционных правонарушений в своих рядах", - написал аким.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.