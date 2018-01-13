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Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях

13 января 2018, 15:33

Давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ.

В обращении Серик Шапкенов заявил, что ситуация не красит его. Извинение градоначальник опубликовал на странице акимата Атырау в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ.

"В данный момент все вышеуказанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако, я хочу извиниться перед жителями города за то что деятельность людей работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства попала в поле зрения правоохранительных органов. Все это не красит меня, как их непосредственного руководителя. Мы приложим все усилия для того чтобы не допустить коррупционных правонарушений в своих рядах", - написал аким.

Фото: соцсети


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