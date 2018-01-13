Почему промоутер «Канело» винит Головкина в задержке переговоров по реваншу

Накануне Гомес сказал, что переговоры близки к завершению, и сторонам осталось согласовать последние мелкие детали.

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс попытался проанализировать, почему руководители Golden Boy Promotions Эрик Гомес и Оскар де ла Хойя «путаются в показаниях» относительно переговоров по реваншу Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Накануне Гомес сказал, что переговоры близки к завершению, и сторонам осталось согласовать последние мелкие детали. Де ла Хойя, в свою очередь, опроверг данную информацию в твиттере, сказав, что сделка далека от готовности. При этом Оскар заявил, что бой состоится, только если свое согласие даст Головкин.

«Это может быть стратегией Де ла Хойи, чтобы заставить Головкина пойти на уступки в переговорах. Говоря, что реванш еще не согласован и перекладывая это на Головкина, он хочет, чтобы казахстанец согласился на какие-то условия. Непонятно, почему Де ла Хойя и президент Golden Boy Эрик Гомес расходятся в своих сообщениях о ходе переговоров по реваншу. Возможно, возникло что-то, чем недовольна сторона Головкина, или же переговоры на самом деле не так близки, как заявлял Гомес. Факт того, что Оскар пишет в твиттере о том, что сделка не завершена, подсказывает, что дела идут не так хорошо, как говорил на этой неделе Эрик. Если Де ла Хойя настаивает, чтобы GGG вновь вернулся для боя с „Канело“ в Лас-Вегас, то это будет для Геннадия большим давлением. Захотел бы сам Де ла Хойя вернуться на ту же площадку, где он потерпел спорное поражение Феликсу Тринидаду? Я в этом сомневаюсь», — написал автор.

Фото: SPORTS.KZ