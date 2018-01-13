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Бузова записала провокационное видео с резидентом Comedy club

13 января 2018, 16:13

Подписчики Ольги отметили, что у них с юмористом получилась бы отличная пара.

Певица и ведущая Ольга Бузова опубликовала в своём "Инстаграм" видео с яхты, где она отдыхает вместе с Тимуром Батрутдиновым, сообщает life.ru.

— Дорогие друзья, девушки, не беспокойтесь. Ну какая Ольга Бузова — мы просто сфотографировались. Меня с этой девушкой вообще ничего не связывает, — говорит Батрутдинов.

В это время его окликает Бузова, которая просит "намазать спинку", так как рискует сгореть.

— И арбузика принеси, — говорит певица.

Юморист отвечает утвердительно и целует её руку. Напоследок он бросает, что всё видео постановочное. Сама же певица сопроводила видео подписью: "Конечно, неправда, дорогой". А пользователи соцсетей продолжают гадать, так постановка или намёк.

Сама же Ольга публикует фото с хештегом #мойтай и рассказывает о прекрасном отдыхе.


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