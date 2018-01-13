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Водитель BMW протаранил толпу людей в Караганде

13 января 2018, 16:48

35-летний водитель задержан.

В Караганде 35-летний водитель BMW выехал на остановочный павильон «Торгово-бытовой центр» и сбил стоявших людей, один из которых скончался на месте, другой доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ».

«69-летний пострадавший нашей бригадой доставлен в областной медицинский центр. Второго 71-летнего пострадавшего спасти не удалось», - сообщили на станции «Скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Карагандинской области.

На остановке в тот момент стояли около 8 человек. По какой причине водитель BMW выехал на остановку, будет выясняться в ходе судебной автотехнической экспертизы.

35-летний водитель задержан. По факту аварии расследуется уголовное дело по статье 345 УК «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкие последствия».

Фото: МИА Казинформ


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