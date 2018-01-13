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В Казахстане дела по похищению невест в основном прекращаются за примирением сторон - МВД

13 января 2018, 17:03

В 2017 году было зарегистрировано 27 тысяч правонарушений на бытовой почве.

В 2017 году в Казахстане зарегистрировано 12 уголовных дел по похищению невест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственного языка и информации МВД РК.

Согласно законодательству, за похищение девушки без ее согласия предусмотрено соответствующее наказание.

«В 2016-2017 годах в республике было зарегистрировано 12 уголовных дел по похищению невест, два из которых были доведены до суда. Остальные были прекращены по примирению сторон», - отметили в МВД, отвечая на запрос агентства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2017 году было зарегистрировано 27 тысяч правонарушений на бытовой почве.

Фото: МИА Казинформ


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