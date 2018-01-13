Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье
Организована доследственная проверка.
Электропоезд насмерть сбил подростка в районе станции "Чехов" в Подмосковье, проводится проверка, сообщила пресс-служба СУ на транспорте СК России, пишет РИА Новости.
"Организована доследственная проверка по факту травмирования подростка в районе станции "Чехов" Курского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 13 января 2018 года примерно в 8.10 мск в районе станции "Чехов" проходящий электропоезд сообщением "Тула — Москва" насмерть сбил подростка 2001 года рождения.
Фото: РИА Новости
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