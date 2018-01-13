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Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

13 января 2018, 17:33

Организована доследственная проверка.

Электропоезд насмерть сбил подростка в районе станции "Чехов" в Подмосковье, проводится проверка, сообщила пресс-служба СУ на транспорте СК России, пишет РИА Новости.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования подростка в районе станции "Чехов" Курского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 января 2018 года примерно в 8.10 мск в районе станции "Чехов" проходящий электропоезд сообщением "Тула — Москва" насмерть сбил подростка 2001 года рождения.

Фото: РИА Новости


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