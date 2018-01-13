Названа причина экстренной посадки самолета Airbus A320 в Атырау
Самолет совершал рейс из Алматы в Стамбул.
Причину экстренной посадки самолета Airbus A320 авиакомпании «Эйр Астана» назвали в Атырау, передает МИА «Казинформ».
«Самолет Airbus A320 авиакомпании «Эйр Астана» произвел непредусмотренную посадку в международном аэропорту Атырау 12 января в 20.35 местного времени. Самолет совершал рейс из Алматы в Стамбул. Причиной посадки стала сработавшая сигнализация, оповестившая о повышении температуры», - сообщили в ДЧС региона.
После проверки и обработки самолета специальным раствором от обледенения в 22:00 он продолжил полет. На борту находились 86 пассажиров.
Фото: МИА Казинформ
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