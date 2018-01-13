Квадроциклист Максим Антимиров не выйдет на старт седьмого этапа «Дакара-2018»

Вчера в лагере ралли-марафона «Дакар» в городе Ла Пас прошел день отдыха. Команда «Астана» в этот день решала вопрос дальнейшего участия в гонке квадроциклиста Максима Антимирова. После переговоров с организаторами команда вынуждена сообщить, что он не выйдет на старт следующего этапа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Президентского клуба «Астана».

Сход казахстанского гонщика стоял под вопросом до последнего момента, однако 12 января пилот квадроцикла под бортовым номером 265 был официально удален из стартовых протоколов. Продолжать гонку со сломанной ногой не представляется возможным.

Капитан команды Артур Ардавичус подробно прокомментировал сход квадроциклиста: «На шестом этапе произошла поломка мотора, и пилот обратился за помощью к организаторам. Организаторы определили пилота к медикам - его доставили в больницу и это уже было расценено как эвакуация. В этом случае квадроцикл уходит к организаторам. Если пилота отсоединили от техники и эвакуировали медпомощью, то техника попадает в эвакуационную службу, и там с нее снимают приборы безопасности. Это большая потеря для нас. Сам пилот был готов продолжать даже с травмой ноги. Можно было проехать два-три этапа еще, но дальше было бы просто хуже. Это ситуация как есть. У нас остался один квадроциклист Дмитрий Шилов. И он понимает какая ответственность на нем».

Кроме того, Артур отметил, что слова назидания директора гонки казахстанским пилотам абсолютно применимы для нынешней ситуации: «В самом начале гонки во время интервью Этьен Лавинь дал конкретный совет казахстанским пилотам – ехать всю гонку, используя 70% своих возможностей. Он говорил, что только так новобранцам на «Дакаре» можно будет доехать до финиша. Сейчас этот совет актуален для Дмитрия. Нельзя забывать, что ближайшие этапы пройдут на высоте. Завтра на этапе не будет возможности проведения сервиса ассистанс. Посмотрим, кто доберется до конца».

В настоящее время грузовик Артура Ардавичуса занимает 9 позицию в генеральной классификации грузового зачета, а Дмитрий Шилов расположился на 13 строке в общем зачете квадроциклистов.

Следующий седьмой этап ралли-марафона «Дакар – 2018» стартует в городе Ла Пас и пройдет по маршруту до Уюни – юго-западного города Боливии. На седьмом этапе гонки «Астана» стартует по одному экипажу в заявленных категориях грузовиков и квадроциклов.