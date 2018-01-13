Сбивший трех школьниц в Астане получил полтора года тюрьмы

Сбивший трех школьниц в Астане осужден на полтора года тюрьмы, сообщила пресс-секретарь столичного суда Ботагоз Баянова, пишет РИА Новости.

«5 января 2018 года районный суд №2 Алматинского района города Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Жаксыбека Дархана по ст.345 ч.3, 345 ч.2 УК, который подозревался в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть пешехода Мусы Ф.Ғ., а также причинение тяжкого вреда здоровью пешеходу Ахмедьяровой А.Т»,- сообщила Б. Баянова.

В главном судебном разбирательстве законный представитель потерпевшей Ахмедиярова Т.М. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, поскольку материальный и моральный вред ему возмещен в полном объеме и никаких претензий не имеет.

«В связи с чем, постановлением суда от 5 января уголовное дело в отношении Жаксыбек Д.Е. было прекращено, поскольку ст.345 ч.2 УК РК относится к преступлениям небольшой тяжести, в соответствии со ст.68 УК РК при примирении сторон суд обязан прекратить уголовное дело за примирением сторон, в том числе в порядке медиации»,- отметила она.

Несмотря на позицию потерпевшей стороны, просившей о назначении подсудимому более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, судом Д. Жаксыбек приговорён к реальному лишению свободы в виде 1 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма морального вреда в сумме 1 500 000 тенге. При назначении наказания судом учтены поступившие последствия в виде причинённого вреда нескольким пешеходам, в том числе повлёкшим смерть одного из пешехода.

Напомним, 4 сентября 21-летний водитель, проезжая перекресток по проспекту Момышулы на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на троих детей. В результате ДТП с телесными повреждениями были госпитализированы двое детей 10 и 16 лет, один ребенок в возрасте 10 лет после оказания медицинской помощи был отпущен. Одна из пострадавших скончалась.

Фото: РИА Новости